Lotito cerca sponde con Paratici ma Brescianini e Fabbian non verranno regalati

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La Lazio punta su Brescianini e Fabbian ma la Fiorentina vuole monetizzare: Lotito punta sul rapporto consolidato con Paratici

La Lazio sta pensando a uno tra Brescianini e Fabbian per sistemare il centrocampo da consegnare tra le mani di Gennaro Gattuso ma deve fare i conti con le richieste della Fiorentina che non ha intenzione di cedere i giocatori in prestito senza avere la certezza di monetizzare. La prima ipotesi di prestito secco non verrà accettata dal club viola che comunque considera, almeno a parole, i due giocatori come parte integrante del progetto.

Lotito punta sul rapporto con Paratici

Lotito è in cerca di sponde per attivare un mercato che non decolla e ne ha pochissime. Una di queste però potrebbe rispondere al nome di Paratici, dirigente con cui ha sempre avuto un canale aperto. La Fiorentina però, pur avendo tanti giocatori in uscita, non vuol dire che gli esuberi siano in pronta consegna soprattutto considerato che i due calciatori di cui stiamo parlando sono stati riscattati per 23 milioni di euro poche settimane fa. Se Lotito vorrà concludere un'intesa per almeno uno dei due, dovrà garantire condizioni di riscatto precise. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.