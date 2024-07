TESSMANN, Lo vuole il Torino che ha una carta da giocare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ha chiuso per Ché Adams, svincolatosi dopo l'addio al Southampton, e ora il mirino si è spostato sul centrocampo. Un obiettivo dei granata è Tanner Tessmann, centrocampista americano del Venezia.

Il giocatore è arrivato ad un passo dall’Inter, poi c'è stata una brusca frenata che ha fatto naufragare l'affare e ora può essere un'idea di mercato per il Toro. Il calciatore ha in testa solo il viaggio a Parigi per disputare le Olimpiadi con la sua nazionale e l’impegno ai Giochi potrebbe liberarlo non prima del 3 agosto se gli Usa dovessero uscire ai quarti, altrimenti più tardi. Un gioco di date che secondo La Stampa spaventa gli altri candidati (vedi Fiorentina e Como tra gli altri) nella corsa al cartellino (valore sui 10 milioni di euro) mentre non è così per il Toro che può sfruttare la conoscenza tra Vanoli e Tessman vista l'esperienza dei due insieme al Venezia.