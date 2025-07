Terzo ritiro al Viola Park. La Repubblica-Firenze: "Porte aperte e incontri coi calciatori"

Su La Repubblica-Firenze si analizza il ritiro stagionale della Fiorentina che si svolgerà al Viola Park per il terzo anno di fila. Allenamenti a porte aperte, partite, presentazione delle squadre e possibilità di incontrare i giocatori.

Gli allenamenti del pomeriggio, dalle 18.30 circa, all’interno dello stadio Curva Fiesole aperti al pubblico saranno quelli del 15, 16, 18, 19, 22, 23 luglio, oltre alle partite amichevoli contro la Primavera di domenica 20 luglio e contro la Carrarese di venerdì 25 luglio. Non solo, lunedì 14 luglio, alle 21 si svolgerà il “Viola Carpet”, un’occasione per salutare tutte le squadre viola, prima squadra maschile, femminile e Under 20, mentre al termine delle sedute di allenamento pomeridiane, all’interno dello Stadium Lounge, al fianco del Fiorentina Store, saranno organizzate delle sessioni di foto e autografi con i calciatori viola.