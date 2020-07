TERRACCIANO, Titolare nel 20/21? Offerta per Drago

Come riporta questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, questa sera contro la Roma in porta toccherà ancora una volta Terracciano: la lombalgia di Dragowski potrebbe finire solo il 2 agosto, a fine campionato. Si rincorrono le voci – in questo periodo a metà tra il calcio giocato ed il mercato – che riguardano il numero 69 polacco. Come scrive il quotidiano, nelle ultime ore potrebbe essere arrivata un’offerta importante per lui, e Terracciano ha già dimostrato di saper reggere la pressione ad altissimi livelli. Non sarebbe uno scandalo se il prossimo anno il numero 1 viola fosse proprio lui.