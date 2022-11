TERRACCIANO, Gerarchie stabilite. E Gollini rischia

Pietro Terracciano, come analizzando anche da FirenzeViola.it, ha indirizzato, con netto merito, in unico verso, le gerarchie dei portieri della Fiorentina. Prima Dragowski, poi Gollini, su Terracciano si poteva dire tutto, meno che non fosse determinato a tenersi il posto da titolare. Sicuramente per l'ex Atalanta le aspettative erano ben altre. Questione di testa e di prestazioni. Prima la Cremonese, poi difficile da dimenticare la notte da incubo di Istanbul, così come l’uscita avventurosa nella partita del Franchi contro il Basaksehir. Ed oggi è anche complicato immaginare che la Fiorentina voglia esercitare il riscatto estivo, con l’Atalanta che pretende 9 milioni per il riscatto di Gollini.