GERARCHIE IN PORTA: RISCHIO DI UN CASO

Dalla Lettonia la Fiorentina è tornata con quella che ormai si può definire una vera e propria certezza. Pietro Terracciano ha confermato il suo buonissimo momento di forma con una serie di parate che hanno tenuto la porta gigliata inviolata. Il portiere viola ancora una volta ha dimostrato di meritare a pieno la fiducia e la titolarità nel ruolo, a discapito di Pierluigi Gollini che adesso rischia seriamente il posto. L’avventura dell’ex portiere dell’Atalanta con la maglia della Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi. Qualche incertezza di troppo gli aveva tolto la titolarità in campionato facendolo "scalare" come numero 1 per le partite europee.

Adesso però, anche a causa di problemi fisici (come ha detto Vincenzo Italiano nel post gara di Riga), Gollini rischia di perdere il posto anche per le gare di Conference League. Per il mister potrebbe diventare difficile lasciare fuori un portiere come Terracciano, che in questo momento sta dando grande affidabilità e sicurezza alla squadra. La scarsità di minutaggio associata alla mancanza di fiducia potrebbero suscitare qualche pensiero e dubbio nella testa dell'ex portiere del Tottenham che sicuramente si aspettava ben altro dalla sua esperienza in viola. Se l'obiettivo di rilanciarsi con la maglia della Fiorentina non dovesse avere margini, Gollini potrebbero diventare un vero e proprio caso. Sta solo al portiere viola ritrovarsi e dimostrare che vale quegl'otto milioni che la squadra viola dovrebbe spendere per riscattarlo a fine stagione.