TERRACCIANO, Con il Napoli toccherà ancora a lui

Spazio ai temi di campo in vista della sfida di dopodomani contro il Napoli sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come riporta il quotidiano, con ogni probabilità toccherà a Pietro Terracciano cercare di portare a tre le partite consecutive della Fiorentina senza subire gol, cosa mai riuscita in questo campionato e dopo aver appena “eguagliato” le due di fila con porta inviolata (Lazio e Cagliari) replicando quanto fatto nel girone d’andata contro Juventus e Bologna. Se il problema all’adduttore diagnosticato dallo staff medico già negli spogliatoi di Cagliari a Dragowski sarà confermato dagli esami strumentali di stamani, domenica all’ora di pranzo tra i pali andrà l'ex Empoli, nato in Campania ma in questi anni diventato un leader silenzioso della Fiorentina. Sono da verificare anche le condizioni di Antonio Rosati, il “terzo” della rosa che ha saltato la trasferta di Cagliari per il dolore ad un ginocchio con conseguente chiamata di Ricco dalla Primavera.