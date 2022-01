TARDELLI, Vlahovic? Bati aveva più forza fisica

Il campione del mondo Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare del trasferimento imminente di Dusan Vlahovic alla Juventus: “Porterà a Max i gol che mancavano, ha mostrato personalità e la butta dentro. Migliorerà ancora grazie ai nuovi compagni: può segnare di più. No ai paragoni, ho letto di Vieri, di Batistuta: non che lui ne abbia poca, ma sono giocatori con un’altra forza fisica, che puntavano su quella più di quanto faccia lui".