STOVINI, Lecce agguerrito. I viola devono dare continuità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, c'è un'intervista a Lorenzo Stovini, ex Lecce e tifoso viola. Per lui certamente una partita speciale che non rinnega le sue origini: "A Firenze ci sono nato, ma quella viola è una passione che nasce grazie a mio babbo: è stato lui, con mia mamma, a portarmi da bambino allo stadio. La Fiorentina è una fede che si trasmette di generazione in generazione".

Stovini ha affrontato la Fiorentina 18 volte, riuscendo a batterla una sola volta con la maglia del Lecce il 14 ottobre 2001 vincendo per 4-1. Sulla partita di oggi: "Mi aspetto un Lecce agguerrito, spero che la Fiorentina abbia assimilato la mentalità giusta per dare continuità dopo il successo contro il Milan". Stovini si è ritirato nel 2013 dal calcio giocato, ma nel 2015 era tornato in Seconda Categoria con il Casellina. Adesso ha ottenuto il patentino da allenatore e da direttore sportivo, ma si è dedicato ad altre attività come corriere al poker sportivo e lavorando anche in una ditta di spurghi di Scandicci.

Infine qualche parola spesa anche per i lavori allo stadio Franchi: "Vederlo così fa un certo effetto. Servirà tempo. L'ambiente viola è più interessato a ciò che accade in campo: io, da tifoso, metterei la firma per arrivare più in alto in classifica e vincere trofei, anche a costo di tenere lo stadio sempre così".