I primi passi in viola di Viery: domani l'arrivo in Italia, lunedì le visite mediche

I primi passi in viola di Viery: domani l'arrivo in Italia, lunedì le visite medicheFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina è ormai a un passo dall’ufficializzare il suo primo colpo in vista della nuova stagione. Il club viola ha infatti definito l’arrivo di Viery, giovane difensore centrale mancino classe 2005 proveniente dal Gremio, individuato da tempo come uno dei principali obiettivi di mercato. Il giocatore, come riportato da Sky Sport, sbarcherà in Italia domani, domenica 28 giugno, dal Brasile, mentre il giorno successivo, lunedì 29, sosterrà le consuete visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla Fiorentina.