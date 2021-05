STADIO, La scommessa di Koko: convincere Iachini

"La scommessa di Kokorin, convincere siubito Iachini", anche il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul ritorno dell'attaccante russo. Il susseguirsi degli eventi - si legge - andrà a piccole tappe e dopo la prima convocazione dovrà arrivare il primo ingresso a gara in corso e infine l’impiego dal fischio d’inizio. Il suo sogno potrebbe essere quello di essere decisivo per la salvezza, ma non sarebbe trascurabile neanche il fatto di cominciare a gettare le basi per candidarsi a pedina importante per il futuro, anche perché è arrivato a titolo definitivo con un accordo per 3 anni e mezzo. Molto dipenderà da chi sarà l’allenatore viola, se vorrà puntare sull’attaccante russo e perfino se lo stesso giocatore possa essere ideale, o comunque adatto, alla massima serie italiana.