Pioli ha tre esterni a sinistra. Gosens intoccabile, Parisi chiamato a riconquistare la fiducia

Il Corriere dello Sport, concentrandosi sulla Fiorentina all'indomani del mercato, si focalizza sulla corsia sinistra di Stefano Pioli e in particolare sui tre interpreti che il tecnico si ritrova a disposizione, ovvero Robin Gosens, Niccolò Fortini e Fabiano Parisi. Il quotidiano inizia rimarcando la titolarità indiscussa del tedesco: la sua serietà, la professionalità e la dedizione hanno convinto tutti del ruolo prominente che merita nella formazione viola. Fin dalla prima annata a Firenze, l’ex Atalanta ha dimostrato di essere tutt’altro che al tramonto della carriera. Si è caricato sulle spalle la squadra in più di un'occasione, ed è pronto a rifarlo.

Ci sono invece più dubbi sulla gerarchia alle sue spalle, tra Fortini e Parisi. L’esterno classe 2006 ha saputo giocarsi bene le proprie carte durante la preparazione estiva, convincendo l’allenatore a dargli una possibilità come terzino sinistro. Cioè la zona del campo che ha frequentato con più insistenza alla Juve Stabia. La sua idea è di guadagnarsi in prospettiva la titolarità. Imparerà al fianco dei compagni più esperti e navigati. Al suo fianco c'è l'ex Empoli, che poteva essere una delle partenze in extremis della sessione estiva, poi è rimasto a Firenze e proverà a insidiare i suoi colleghi. Il compito di Parisi è far ricredere Pioli, che alla luce del suo rendimento in ritiro ha scelto di puntare su altri giocatori (difatti gli ha preferito Fortini). Ora il classe 2000 è chiamato ad alzare il livello delle proprie prestazioni, altrimenti rischia di rimanere fuori dal giro dei terzini non scendendo in campo quasi mai. Emergere è soprattutto nel suo interesse, poi a gennaio si vedrà.