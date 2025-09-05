Pioli e un lavoro approfondito su Piccoli e Nicolussi. Tra richiamo atletico e tattico

Su La Nazione, spazio alla ripresa degli allenamenti avvenuta in questi giorni al Viola Park. Il lavoro impresso da Stefano Pioli e dal suo staff tecnico riguarda un doppio binario. A partire dal richiamo atletico per tutto il gruppo: la preparazione era stata mirata per superare il play off di Conference e per essere in discrete condizioni fisiche a fine agosto. Il programma di inizio ritiro prevedeva appunto un richiamo in questi giorni di sosta in modo da ricalibrarsi in vista dei prossimi impegni di campionato (la League Phase di Conference comincerà soltanto il 2 ottobre).

L’altro fronte è quello del lavoro con i nuovi. Pioli ha parlato a lungo con Piccoli e Nicolussi Caviglia, spiegando loro cosa si aspetta e che tipo di lavoro dovranno svolgere. L’attaccante arrivato dal Cagliari è andato subito in campo a Torino (sfiorando il gol) ma si è visto a occhio nudo che l’intesa con Gudmundsson e Kean è ancora da trovare. Sono giorni fondamentali per provare giocate e movimenti, una settimana preziosa soprattutto per loro. Da mercoledì il gruppo tornerà al completo.