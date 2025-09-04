Franco Carraro su calciopoli: "Lo scudetto del 2006 non andava assegnato. Mondiale? Ce la faremo"
L'ex presidente della Figc e Coni Franco Carraro ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato vari temi, dal mancato boicottaggio azzurro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 a Calciopoli fino alla nazionale attuale. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a partire dal contestato scudetto del 2006 revocato alla Juventus e assegnato all'Inter: "Gli scudetti andavano tolti alla Juve perché i suoi dirigenti avevano fatto degli errori, ma quello 2005/2006 non andava dato all’Inter, dovevano rimanere entrambi non assegnati come nella tradizione della Federcalcio".
Cosa pensa della nazionale di oggi?
"Non voglio nemmeno pensare a un’altra mancata qualificazione. Ce la faremo. Il fatto è che ormai tutto il calcio è strutturato contro le nazionali, si gioca sempre e in quei pochi giorni bisogna creare un’alchimia che non so dire per quali ragioni scatti o meno. All’Europeo del 2021 c’era e in quel caso potrebbe avere un nome: Gianluca Vialli".
