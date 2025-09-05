Nicolussi Caviglia per aiutare Fagioli: la Fiorentina ha bisogno di avere di più dall'ex Juve

A questa Fiorentina serve di più da Nicolò Fagioli. Lo afferma oggi La Nazione, soffermandosi sul centrocampista che viene ritenuto da Stefano Pioli nel suo scacchiere, ma che deve dare più di quanto fatto finora. La società ha ’scommesso’ su di lui e anche il riscatto, seppur obbligato ma da prestazioni di livello, va in questa direzione. Per dare equilibrio alla squadra e una mano robusta al 44 viola è stata presa con determinazione la scelta di arrivare a Nicolussi Caviglia, stringendo finalmente i tempi: alla fine è stato deciso di mettere dentro un altro ex giovanili Juve, mai veramente sostenuto da che si è alternato sulla panchina bianconera. Un regista vero da mettere accanto a un ’falso’ regista per esaltare le caratteristiche.

Le partite fino a qui disputate hanno confermato un trend confortante: tra guizzi e passaggi a vuoto, in generale, la Fiorentina ha giocato meglio con Fagioli custode delle chiavi del gioco. Un tocco morbido alla sfera e un pertugio inventato laddove una traiettoria, per tutti gli altri, non c’era. Ma appena attorno a Fagioli la pressione è stata opprimente, ma marcia si è inceppata. Ecco perché sarà il primo a beneficiare della presenza del ragazzo che legge l’Iliade e si ispira alla filosofia di Cruijff. Un centrocampo a tre, con Nicolussi Caviglia vertice basso, Fagioli riportato a giostrare da mezzala, supportati a sinistra dal muscolo veloce di Sohm (o Mandragora), pare l’ideale per far (ri)correre la Fiorentina e, soprattutto, l’estro di Nicolò. Il resto, però, dipende tutto da lui - chiosa il quotidiano locale -.