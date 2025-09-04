Genoa, Frendrup: "Sempre stato concentrato sul Genoa. Felice di vestire questa maglia"

Il centrocampista del Genoa, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, Morten Frendrup ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX. Queste le sue parole a partire dalle proposte ricevute in estate: "Sono molto felice di vestire questa maglia, è una squadra in cui mi trovo bene. Ho tanti amici e tutti insieme andiamo nella stessa direzione. Sinceramente io sono rimasto sempre concentrato sul Genoa, non ho pensato ad altro. Il mio focus è stato sempre quello di giocare, senza pensare ad altro".

Cosa si aspetta personalmente dalla stagione che è appena iniziata?

"Di continuare a migliorare, di fare più gol e più assist. So che devo crescere soprattutto sotto questo aspetto, i compagni e il mister mi stimolano ogni giorno a farlo".

Tanti suoi compagni sono partiti per la chiamata delle nazionali. Come mai la Danimarca non l’ha convocata?

"Andare in nazionale non è facile, la concorrenza è tanta. Se non mi hanno chiamato significa che devo migliorare ancora il mio rendimento.

In estate ci sarà il Mondiale, è un suo obiettivo?

"Sinceramente io in questo momento sto pensando solo al Genoa. Se faccio bene e miglioro sempre di più, allora tutto può arrivare di conseguenza".