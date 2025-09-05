Totem De Gea. Il rinnovo per lasciare un'eredità, la Fiorentina si affida a lui per un trofeo

vedi letture

Nelle sue pagine rivolte alla Fiorentina, il Corriere dello Sport incensa David De Gea e la sua importanza all'interno del progetto di Pioli. Il portiere spagnolo - scrive il quotidiano - può essere il trascinatore senza trascinare, nel senso che per pensiero e modo di essere raramente esplicita il suo carisma se non con la bravura riconosciuta tra i pali. 545 partite considerando tutte le competizioni disputate in dodici stagioni con la maglia dei Red Devils che ne fanno lo straniero con più presenze nella storia del prestigioso club inglese, ma non gli è sufficiente aver ottenuto ciò che ha ottenuto (nel conto a volte si dimentica colpevolmente l’inizio con l’Atletico Madrid, breve come durata ma altrettanto ricco di onori) e la scelta a suo tempo della Fiorentina è stata tutt’altro che casuale. Scelta di calcio, agonistica, ma anche di vita, condivisa con la famiglia al di là dell’aspetto sportivo in una componente affatto secondaria.

La Fiorentina è rimasta folgorata dalle sue prestazioni e ha deciso di continuare con lo spagnolo andando ben oltre il rinnovo automatico di altri dodici mesi in mano a Commisso stabilito al momento dell’accordo nell’estate 2024: sarebbe scattato lo scorso 31 maggio, ma con un anticipo degno del miglior difensore che mai abbia avuto davanti a sé, totem David ha prolungato il contratto addirittura fino al 2028, dimostrando nei fatti, cioè con una firma che vale tutti i discorsi, l’entusiasmo e la volontà di lasciare un segno a Firenze per essere ricordato domani non più solo per i risultati e i trofei in maglia Manchester United, ma anche per quelli in maglia viola. Trofei compresi, ovviamente se possibile.