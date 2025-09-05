Lamptey, i viola scopriranno il gemello di Dodo. In Premier ha toccato i 36 km/h

La Fiorentina è pronta a scoprire Tariq Lamptey. Arrivato a Firenze il penultimo giorno di mercato per ricoprire il ruolo di vice Dodo, il classe 2000 viene raccontato come un esterno molto simile al brasiliano e questa mattina prova a farne un ritratto più preciso La Gazzetta dello Sport: bravo nell’uno contro uno, spicca per aver registrato punte massime di velocità vicine ai 36 km/h, nel campionato inglese, risultando tra i top del torneo con la maglia del Brighton. Dotato di tecnica e dribbling, ha importanti capacità offensive e la sua grande sfida sarà pure quella di ritagliarsi spazio in concorrenza con un (quasi) intoccabile Dodo. Ma è chiaro che nei periodi di gare ogni tre giorni, fra campionato e Coppe, il suo apporto sarà fondamentale anche perché può giocare terzino, sia quarto che quinto di destra. In più è adattabile sulla sinistra. Nell’ultima stagione 2024-25, ha servito 4 assist ed è uno dei compiti che dovrà avere nella Fiorentina.

Classe 2000 nato a Londra, di origine ghanese dopo le giovanili con l’Inghilterra (dall’Under 18 all’Under 21) ha scelto il Ghana e proprio in questi giorni è impegnato con la sua Nazionale, anche se nel pareggio di ieri nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Ciad è rimasto in panchina. Può rifarsi nella gara contro il Mali, motivo per cui il primo settembre ha lasciato subito Firenze, per rispondere alla chiamata del Ghana e tornerà al Viola Park giovedì 11 settembre, pronto a iniziare con gli allenamenti agli ordini di Pioli.