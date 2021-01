STADIO, Commisso sonda Campi. Ma l'aeroporto...

Rocco Commisso non parla ancora ufficialmente in merito alla questione stadio: studia lo scenario, le prospettive. E si consulta con i tecnici. Ma Repubblica scrive che la tentazione di provare a sondare l'ipotesi Campi Bisenzio lo sta sfiorando realmente. Senza l'ok di Giani e di Nardella non andrebbe da nessuna parte, ma il fatto che un piano di fattibilità per Campi verrà valutato senza veti ha fatto fare al patron viola una passo verso la Piana. Pare che sarà in settimana l'incontro con Nardella, dopo quello ci sarà un po' più di chiarezza. Soprattutto perché a Campi lo stadio non dovrà interferire con la nuova pista con l'aeroporto, prerogativa fondamentale richiesta dalle forza politiche in causa. "Quando dovremmo spendere?", si sta domandando Commisso.