STADIO, Aumento dei costi: si arriverà a 200 mln

"Più che un rischio ormai è quasi una certezza che un terzo delle opere pubbliche già pianificate dal Comune ma ancora da realizzare e da mandare a gara non saranno fatte". Questa la denuncia lanciata da La Nazione, in edicola oggi. Si parla quindi del piano di investimenti legati al Pnrr, con i lavori che avrebbero dovuto investire in maniera massiccia Firenze che rimarranno scoperti a causa dell'aumento dei prezzi; investimenti legati anche alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi e dell'area di Campo di Marte: in questo caso, scrive La Nazione, i costi dei lavori aumenteranno dai 150 milioni previsti ai 200 milioni.