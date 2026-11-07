Formazione, per La Nazione è sicuro: "Vanoli pronto a confermare modulo e uomini"

La Fiorentina intensifica la preparazione in vista della sfida contro la Juventus, ma dall'infermeria arrivano poche buone notizie. Come riporta La Nazione, Arthur Atta va verso la sesta partita consecutiva saltata, avendo proseguito anche ieri il lavoro individuale. Resta invece una possibilità per Luca Ranieri, che ha svolto una parte dell'allenamento con i compagni: sarà la rifinitura a stabilire se il difensore, fermo dallo scorso 10 ottobre, potrà tornare tra i convocati. Tempi più lunghi per Marin Pongracic, che punta al rientro entro fine mese, e Fabiano Parisi, atteso a dicembre per la ripresa del lavoro in gruppo.

Le scelte di campo

Sul piano tattico, Vanoli sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 e l'undici visto nelle ultime due gare contro Atalanta e Sassuolo. Squadra che vince non si cambia, si dice in gergo, e il tecnico viola pare andare proprio dietro a questo detto calcistico. Il successo di Reggio Emilia ha restituito fiducia alla squadra, chiamata ora a dare continuità nella partita più attesa della stagione.