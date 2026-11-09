"Ci è piaciuto il coraggio della Fiorentina". Il commento di Zetti su Fiorentina-Juventus

"Tutte le volte che ci approcciamo ad una partita c’è sempre la sensazione, o almeno la speranza, che questa squadra possa far bene". Così inizia il commento di Cosimo Zetti su La Nazione all'indomani del pareggio della Fiorentina contro la Juventus al Franchi. "Non è come l’anno scorso - prosegue il giornalista perché, al di là dei pregi, dei difetti e degli errori commessi durante la gara, ci sono partite come quelle con l’Inter, il Como, il Napoli e le due vittorie in trasferta con Venezia e Sassuolo che dimostrano il contrario. E tutte le volte che le cose non vanno bene, ce ne andiamo a casa con l’illusione, il rammarico e la rabbia di quel sarebbe potuto essere e non è stato. Il potenziale c’è, la qualità anche".

E poi conclude: "La Fiorentina ha lottato con coraggio e grande determinazione, ha rischiato di vincerla ma anche di perderla. Ci è piaciuto soprattutto il coraggio anche se rimane una fragilità in fase difensiva che deve essere risolta al più presto. La strada imboccata è probabilmente quella giusta. Adesso vanno eliminati i difetti, quei difetti che alla fine ti fanno tornare a casa con la sensazione del poteva essere e non è stato".