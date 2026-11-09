FirenzeViola Sette viola in Nazionale, gli ultimi a rientrare Masta, Beto e Oulai

Paolo Vanoli, come noto, ha concesso tre giorni liberi ai giocatori della Fiorentina anche perché all'appello mancheranno per una decina di giorni sette giocatori impegnati nelle rispettive nazionali. Mancheranno infatti gli azzurri Fagioli e Ndour (quest'ultimo in Under 21), Beto (Guinea-Bissau), Njie (alla prima convocazione con lanazionale maggiore svedese), Oulai (Costa d'Avorio), Mastantuono (Argentina) e Dragusin (Romania).

Vanoli dunque da giovedì riprenderà gli allenamenti a ranghi ridotti recuperando gli assenti via via che le rispettive selezioni completeranno gli impegni. Gli ultimi a rientrare saranno Beto, Oulai e Mastantuono, attesi il 19 ossia il giovedì dopo. Questa volta il tempo a disposizione per recuperare sarà comunque maggiore visto che la Fiorentina giocherà a Monza il lunedì successivo, 23 novembre.