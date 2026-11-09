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Pellegrino ruggisce: "Volevamo i tre punti, ma sono orgoglioso della squadra"
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Anche Mateo Pellegrino ruggisce dopo la rete segnata alla Juventus. Festeggiata con la mitraglia per l'idolo Batistuta, l'attaccante della Fiorentina ha rincarato la dose sui social, caricando la sua squadra con un post su Instagram che recita: "Volevamo prendere i 3 punti in casa. Comunque orgoglioso della squadra.
Grazie per il supporto", la scritta del centravanti viola che invita i tifosi a essere ottimisti per il rientro delle partite. Ecco il post:
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