"Ci sarebbe da recriminare per giorni sul rigore". Tuttosport duro, 4 a Colombo
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Tuttosport oggi in edicola è duro sull'arbitraggio di Colombo in Fiorentina-Juventus. Il quotidiano scrive che se solo fosse costume, ci sarebbe da recriminare per giorni per il tocco di mano in area nel secondo tempo di "Ci sarebbe d. Poi assegna 4 al fischietto del match, con la seguente motivazione: "Il braccio di Joao Mario in area è notevolmente largo. L’errore è grave e condiziona l’intera partita. Nel frattempo al Var dormono sonni profondi". Il solo presunto errore in occasione del tocco di braccio in area giustifica un 4 in pagella per Colombo da parte di Tuttosport.
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