Di Canio attacca Bremer dopo il gol alla Fiorentina: "Perché non esulti?"

Il gol del 2-2 segnato da Bremer contro la Fiorentina ha fatto discutere non soltanto per il possibile tocco di braccio del difensore juventino, ma anche per la sua particolare esultanza. A soffermarsi sull'episodio è stato Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky Sport ha criticato duramente l'atteggiamento del capitano bianconero, apparso quasi intimorito dalla possibilità che il VAR potesse annullare la rete: "Bremer, sei il capitano della Juve, ti stai giocando tutto, e cosa fai? Segni e dici sottovoce ai compagni che esultano: mannaggia, non venite, ora ci levano il gol. Ma hai segnato, esulta. Non perché devi rubare, ma nessuno sa se l'hai toccata di mano, non è un episodio clamoroso. Ma intanto esulta, poi se lo tolgono va bene".

Di Canio ha poi rincarato la dose: "Sei un pollo, un tonno, non hai mica fatto una vigliaccata. Se lo avesse tolto non sarebbe stato uno scandalo, ma sono quelle cose che lasciano il dubbio". Il gol è stato comunque convalidato, fissando il risultato sul definitivo 2-2. Per Di Canio, però, a lasciare maggiormente perplessi è stata la mancanza di convinzione mostrata dal capitano juventino in un momento così importante della partita.