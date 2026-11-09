FirenzeViola Prima la specialità della casa, poi la mitraglia: Pellegrino alla Bati fa godere i tifosi viola

L'argentino è già a cinque gol in stagione e si è sbloccato anche col "suo" colpo di testa. La Fiorentina ha trovato il suo centravanti

Ancora una volta, la copertina se l'è presa lui. Era tutta la settimana che si scriveva e chiacchierava di un gol di testa che tardava ad arrivare, alla fine è arrivato nella notte più bella. A Mateo Pellegrino sono bastati tre minuti per timbrare il cartellino più importante, contro la Juventus, con la specialità della casa che finora era rimasta nascosta ai tifosi viola. E che da ora in poi si spera possa vedersi sempre più spesso.

Come Batistuta

L'argentino non aveva ancora mai segnato di testa, lui che con la maglia del Parma ne ha fatti 9 su 12 la scorsa stagione proprio con l'incornata. Ad arricchire il tutto c'è stata l'esultanza dopo il gol, dedicata a chi il pubblico di Campo di Marte l'ha fatto sobbalzare davvero tante volte. Pellegrino è cresciuto nel segno del Re Leone e i bianconeri li aveva già puniti lo scorso aprile con la casacca ducale, ma farlo col giglio sul petto ha decisamente un altro gusto: "Oggi ho visto il suo video e mi è venuto così", ha commentato a caldo il centravanti, orgoglioso della sua squadra che ha caricato poi più tardi anche tramite social.

Finalmente la specialità della casa

Pellegrino è senza dubbio una delle note liete del mercato estivo. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e Beto se ne starà facendo senza dubbio una ragione: 5 gol per l'ex Parma in 12 presenze con la Fiorentina, numeri più che positivi se si considerano le difficoltà incontrate finora dalla squadra di Vanoli. Lo scorso campionato, all'undicesima giornata, Pellegrino aveva segnato appena 2 reti, quest'anno è già a 4 e si è sbloccato anche col suo colpo vincente. Che la sosta gli possa servire per aumentare ancora i giri del motore non fermarsi più, per la sua carriera e per la stagione della sua squadra.