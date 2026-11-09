Niente rigore di Joao Mario, e Bremer accentua: la moviola de La Nazione

Niente rigore di Joao Mario, e Bremer accentua: la moviola de La NazioneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:15Primo Piano
di Redazione FV

Partita con diversi episodi da valutare per Colombo quella giocata ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Nel primo tempoi bianconeri reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Dragusin su una conclusione di Kolo Muani ma  il braccio è lungo il corpo. Altra protesta bianconera per un tocco di mano di Joao Mario in area, ma anche in questo caso secondo il quotidiano non ci sono elementi per il rigore.

Controllo sul gol di Bremer che spinge in rete il pallone di spalla: tutto regolare. Nel finale il gol annullato a Dragusin, con il difensore viola che appoggia le mani su Bremer, sbilanciandolo. Lo juventino accentua, ma la decisione di Colombo è sostenibile.