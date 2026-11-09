"E vai di mitraglia". Le pagelle di Pellegrino: "Che è successo con De Gea?"

Non ci sono dubbi per i quotidiani su chi sia stato il migliore in campo per la Fiorentina contro la Juventus: Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino sblocca subito la sfida esultando con la mitraglia di Batistuta, poi gioca una partita da guerriero e si guadagna tutti voti sopra il 7 con qualche 7,5. Ecco le pagelle nel dettaglio:

Corriere Fiorentino - 7: Bomber. Un’altra rete da attaccante di razza, che anticipa un primo tempo di grande sostanza, in cui non solo vince quasi tutti i contrasti aerei con i difensori bianconeri, ma si rende anche molto utile in difesa sugli angoli juventini.

La Nazione - 7,5: E vai di mitraglia, scomodando un illustre connazionale. Al primo tiro, colpo di testa vincente. Sta bene e lotta contro gli avversari, senza risparmiarsi. Cerca ancora la via del gol ma non si ripete. Lotta come un vero leone, seguendo le indicazioni dei tifosi.

Corriere dello Sport - 7: Puntuale e preciso all’appuntamento con il cross di Gonçalves: la mitraglia dalla parte della bandierina evoca ricordi struggenti e indelebili nei tifosi viola. Salta e poi si abbassa sull’angolo di Douglas Luiz: De Gea l’aveva chiamata?

Gazzetta dello Sport - 7: Sbuca da dietro e in solitudine sull’1-0: primo gol di testa in viola. Aiuta pure in difesa, sui piazzati e non solo: spazza nei momenti di difficoltà.

Tuttosport - 7: Primo tempo dominante contro Bremer e Lucumi. Straordinario in ogni circostanza in cui deve farsi trovare pronto di testa. Un bel mattoncino di maturazione il gol, con esultanza alla Batistuta.

Firenzeviola.it - 7: La partita comincia come meglio non si poteva con un’incornata da vero bomber sotto la traversa dopo appena 4 minuti. Si fa trovare anche davanti a De Gea sui tentativi su palla alta della Juve. Sfrutta qualche traversone in più rispetto al solito e di testa manda alto poco prima di tornar negli spogliatoi mentre non arriva di poco sul corner che consente a Bremer di segnare. Gladiatore