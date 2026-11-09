Polverosi: "Il coraggio di Vanoli va sostenuto ma manca un incontrista"

"Il punto relativo", titola il suo pezzo di analisi del pareggio tra Fiorentina e Juventus ieri al Franchi Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio. "Avendo obiettivi diversi, il pareggio del Franchi può andare bene alla Fiorentina che allunga ancora un po’ sulla zona-retrocessione, ma non certo alla Juventus che perde ancora punti dalla zona-Champions (lasciamo stare lo scudetto, per favore)". Il giornalista analizza la Fiorentina: "Il coraggio di Vanoli va sostenuto, certo, ma per reggere quell’impalcatura ha comunque bisogno di altri incontristi in mezzo al campo, un tipo di giocatore che la Fiorentina non ha in organico e che da tre sessioni di mercato continua a non cercare. Invece Spalletti ha cercato e trovato la posizione ideale per Kolo Muani che da lì, dalla fascia destra, non lo sposterà più nessuno, al Franchi è arrivata la conferma che la scelta è azzeccata".

E conclude: "In queste undici giornate la squadra di Grosso e poi di Vanoli ha sempre preso gol, ora sono 25 e solo una volta (contro il Napoli) ne ha incassato uno solo. Sono tanti, ma ora non sono pochi nemmeno quelli che sta segnando, otto nelle ultime tre partite. Piaccia o no, questa è la natura della Fiorentina".