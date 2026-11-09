Fiorentina imbattuta con la Juventus da 5 partite: l'ultima volta era il 1964
FirenzeViola.it
La Fiorentina è rimasta imbattuta per almeno cinque sfide di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1961 e il 1964 (il totale è di sette partite, 4 successi e 3 pareggi). Due vittorie e tre pareggi che valgono un piccolo record.
Fiorentina e Juventus hanno pareggiato due sfide di fila disputate in casa dei viola in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2019 e aprile 2021 (0-0 e 1-1). E mentre la Fiorentina ha pareggiato due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da aprile-maggio scorsi (furono tre in quel caso), la Juventus è la squadra che ha segnato più gol in Serie A ai viola, esattamente 277 (come l’Inter)
Pubblicità
Rassegna stampa
Peccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...di Mario Tenerani
Le più lette
1 Peccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
4 Nuove prospettive davanti e vecchi problemi dietro. La Fiorentina ha idee più chiare, ma pure limiti difensivi strutturali
Copertina
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com