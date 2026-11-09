Fiorentina imbattuta con la Juventus da 5 partite: l'ultima volta era il 1964

La Fiorentina è rimasta imbattuta per almeno cinque sfide di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1961 e il 1964 (il totale è di sette partite, 4 successi e 3 pareggi). Due vittorie e tre pareggi che valgono un piccolo record.

Fiorentina e Juventus hanno pareggiato due sfide di fila disputate in casa dei viola in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2019 e aprile 2021 (0-0 e 1-1). E mentre la Fiorentina ha pareggiato due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da aprile-maggio scorsi (furono tre in quel caso), la Juventus è la squadra che ha segnato più gol in Serie A ai viola, esattamente 277 (come l’Inter)