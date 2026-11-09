De Gea, errore fatale. Ma la Fiorentina è fuori dalla zona rossa

De Gea, errore fatale. Ma la Fiorentina è fuori dalla zona rossaFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:30Rassegna stampa
di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina compie un altro piccolo passo avanti, anche se il pareggio contro la Juventus lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i viola stanno lentamente acquisendo maggiore consapevolezza e maturità, ma continuano a pagare a caro prezzo le proprie fragilità difensive.

La svolta di Paolo Vanoli è arrivata soprattutto sul piano tattico, con il passaggio al 4-2-3-1 e la scelta di schierare dall'inizio Oulai e Gonçalves, affidando a Ndour e allo stesso ivoriano il compito di garantire equilibrio davanti alla difesa. Una soluzione più offensiva, che ha portato subito i suoi frutti grazie al vantaggio firmato da Pellegrino dopo pochi minuti.

Il problema, però, resta la gestione delle partite. La Fiorentina si è abbassata troppo, permettendo alla Juventus di trovare il pareggio. Nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio firmato da Njie, al terzo gol consecutivo, è arrivata un'altra doccia fredda, con De Gea protagonista in negativo nell'azione del definitivo 2-2: il quotidiano lo definisce "inguardabile". La crescita sul piano del gioco è evidente, ma senza maggiore solidità difensiva sarà difficile allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.