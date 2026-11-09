De Gea, errore fatale. Ma la Fiorentina è fuori dalla zona rossa

La Fiorentina compie un altro piccolo passo avanti, anche se il pareggio contro la Juventus lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i viola stanno lentamente acquisendo maggiore consapevolezza e maturità, ma continuano a pagare a caro prezzo le proprie fragilità difensive.

La svolta di Paolo Vanoli è arrivata soprattutto sul piano tattico, con il passaggio al 4-2-3-1 e la scelta di schierare dall'inizio Oulai e Gonçalves, affidando a Ndour e allo stesso ivoriano il compito di garantire equilibrio davanti alla difesa. Una soluzione più offensiva, che ha portato subito i suoi frutti grazie al vantaggio firmato da Pellegrino dopo pochi minuti.

Il problema, però, resta la gestione delle partite. La Fiorentina si è abbassata troppo, permettendo alla Juventus di trovare il pareggio. Nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio firmato da Njie, al terzo gol consecutivo, è arrivata un'altra doccia fredda, con De Gea protagonista in negativo nell'azione del definitivo 2-2: il quotidiano lo definisce "inguardabile". La crescita sul piano del gioco è evidente, ma senza maggiore solidità difensiva sarà difficile allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.