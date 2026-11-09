Il siparietto tra Spalletti e Graziani: "Me lo fai fare un giro nel tuo armadio?"
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Simpatico siparietto andato in scena ieri sera su La Domenica Sportiva in onda su Rai Sport. Dopo il pareggio raccolto al Franchi contro la Fiorentina dalla sua Juventus, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti ha voluto fare una battuta nei confronti di Ciccio Graziani, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, in studio. Dopo le analisi e le riflessioni sulla partita, Spalletti ha scherzato: "Ma me lo fai fare un giretto nel tuo armadio con codeste giacchette? Fammici passare una volta, entro ed esco dall'ultima e mi tengo quello che mi rimane addosso.
Passo sempre inosservato... Almeno qualche volta guardano anche me!". E Graziani gli promette: "Luciano, te ne voglio regalare una, a gusto mio".
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