Calciomercato De Gea più lontano da Firenze: la società cerca un nuovo portiere

Nuova partita rivedibile di David De Gea ieri sera allo stadio Artemio Franchi. Il portiere spagnolo, reo di aver propiziato il raddoppio della Juventus, è tornato nell’occhio del ciclone. Ormai da due anni il suo rendimento non soddisfa pienamente, o comunque non è paragonabile a quello della prima stagione a Firenze. Ecco che la prestazione negativa contro i bianconeri di Luciano Spalletti si inserisce in un discorso più ampio, e probabilmente foriero di novità entro la fine del campionato.

La ricerca di un nuovo portiere

Nonostante l'accordo fino al 2028, la sensazione è che il percorso di De Gea in maglia viola stia raggiungendo l'epilogo. La Fiorentina è alla ricerca di un estremo difensore, non a caso è stato fatto un sondaggio per Santiago Beltran che si avvia verso l’ultimo anno di contratto al River Plate. Sarà valutata anche la situazione di Tommaso Martinelli, in prestito all’Avellino. Nei prossimi mesi il ds Fabio Paratici farà tutte le riflessioni del caso su De Gea, la cui posizione, a suon di inciampi, è sempre meno solida.