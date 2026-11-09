Fiorentina-Juventus, Cor.Sport: "Più rigore che no di Joao Mario. Oulai rischia il rosso"
Diversi gli episodi arbitrali discussi durante Fiorentina-Juventus, terminata 2-2 al Franchi. Secondo la moviola del Corriere dello Sport-Stadio, la direzione di gara dell'arbitro Colombo è stata nel complesso coerente, anche se resta qualche dubbio su un possibile calcio di rigore a favore dei bianconeri.
L'episodio più controverso riguarda il tocco di braccio di Joao Mario in area di rigore: dopo un colpo di testa di Dragusin, il pallone rimbalza tra le gambe del giocatore viola e termina sul braccio sinistro, all'altezza del gomito. Per il quotidiano, Colombo ha valutato il pallone come inaspettato, ma il difensore avrebbe avuto il tempo di controllarlo meglio. Da qui il giudizio: "Più rigore che no". Corretta, invece, la decisione di non assegnare il penalty per un altro tocco di Joao Mario, su conclusione ravvicinata di Woltemade, così come quello di Viery, colpito sul gomito mentre teneva le braccia dietro la schiena.
Giusta anche la decisione di annullare il gol di Dragusin per una spinta a due mani sulla schiena di Bremer. Regolare, invece, la rete dello stesso difensore juventino. Infine, Oulai ha rischiato l'espulsione: manca un'ammonizione per un duro intervento su Koopmeiners nel primo tempo, mentre nella ripresa, dopo aver ricevuto un giallo, il centrocampista viola commette un altro fallo su Boga.
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