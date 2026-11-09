Più rimpianti che soddisfazioni, ma il Franchi applaude questa Fiorentina
La Fiorentina esce dal pareggio contro la Juventus con più rimpianti che soddisfazioni. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il 2-2 del Franchi è un risultato sostanzialmente giusto, anche se i viola possono recriminare per essere stati raggiunti due volte dopo i vantaggi firmati da Pellegrino e Njie. La squadra di Paolo Vanoli mostra segnali di crescita, soprattutto nella proposta offensiva, ma continua a evidenziare preoccupanti fragilità difensive. Il tecnico sceglie il 4-2-3-1, affidandosi alla coppia Ndour-Oulai in mediana e alla qualità di Pedro Gonçalves sulla trequarti. Proprio da un suo calcio d'angolo nasce il vantaggio di Pellegrino, arrivato dopo appena quattro minuti.
La Juventus, però, individua le difficoltà viola sulla corsia sinistra e trova il pareggio con Woltemade. Nella ripresa la Fiorentina torna in campo con maggiore convinzione e si riporta avanti grazie a Njie, al terzo gol nelle ultime tre partite, ma un'uscita sbagliata di De Gea permette a Bremer di firmare il definitivo 2-2. Nel finale i viola provano comunque a vincerla, trovando sulla propria strada Vicario, mentre viene annullata una rete a Dragusin.
La sosta servirà a Vanoli per lavorare sugli equilibri di una squadra che crea occasioni ma continua a concedere troppo. Il pubblico del Franchi applaude, consapevole dei progressi, ma la classifica impone un cambio di passo.
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