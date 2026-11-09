Cabal e la polemica con la Maratona, Tuttosport: "Vergogna dopo Fiorentina-Juve"

In queste ore sta facendo discutere sul web un video che riguarda il post partita di Fiorentina-Juventus. Il soggetto protagonista è Juan Cabal, che si sarebbe avvicinato a un tifoso bianconero al termine del match per regalargli la maglia, scatenando però la reazione dei tifosi viola presenti in Maratona. Questa la ricostruzione fatta e resa pubblica da Tuttosport: "Episodio vergognoso al termine di Fiorentina-Juventus. Juan Cabal si avvicina agli spalti con l’intenzione di regalare la propria maglia a un tifoso bianconero, ma il suo gesto di sportività si trasforma in un momento di forte tensione.

Alcuni sostenitori viola iniziano a insultare pesantemente il difensore colombiano, intimandogli di allontanarsi. Dagli spalti vengono lanciati anche degli oggetti, rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza. Cabal viene così fermato e scortato verso gli spogliatoi, senza riuscire a consegnare la maglia. Un episodio che va ben oltre la rivalità calcistica e riaccende le polemiche sul clima ostile che accompagna le sfide tra Fiorentina e Juventus".