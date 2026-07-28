Pressing su Pellegrino, ma non può arrivare prima dell'addio di Kean

Pressing su Pellegrino, ma non può arrivare prima dell'addio di KeanFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro per Moise Kean, la Fiorentina tornerebbe a valutare con attenzione il profilo di Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino, classe 2001, piace alla dirigenza viola, che però non intende avviare una trattativa con il Parma finché la partenza di Kean non sarà concretamente definita.

Le alternative per la Viola

Lo stesso scenario riguarda anche Andrea Pinamonti del Sassuolo, altra opzione seguita dal club toscano. Sul fronte delle uscite, invece, Roberto Piccoli è destinato a lasciare Firenze dopo una sola stagione. Per rinforzare le corsie offensive, restano inoltre monitorati Matteo Cancellieri della Lazio e Luca Koleosho del Burnley.