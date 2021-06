La Gazzetta dello Sport scrive, in merito alla trattativa che la Fiorentina sta per portare a termine per l'innesto di Vincenzo Italiano, di uno Spezia profondamente irritato con il club di Rocco Commisso. I liguri hanno comunque deciso di voltare pagina: viste le feroci critiche della tifoseria - si legge - sarebbe impossibile riproporre il tecnico in panchina.