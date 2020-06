SOTTIL, Il mio idolo è in spogliatoio. Sogno...

Riccardo Sottil è stato intervistato dal Corriere dello Sport in vista della ripresa del campionato. L'ala della Fiorentina al quotidiano confessa: "Serviranno bravura e determinazione: abbiamo le qualità per ottenere risultati apprezzabili. L'unica missione dovrà essere quella di mettere insieme il maggior numero di punti: solo dopo alzeremo la testa per vedere dove saremo". Ora il suo idolo gioca insieme a lui ed è Ribery ("un fenomeno, da qualunque prospettiva"), mentre avrebbe voluto giocare insieme a Baggio. Sul suo futuro dice: "Voglio diventare un calciatore importante per la Fiorentina e per questa nuova proprietà, ambiziosa e con tantissimi progetti. E mi auguro, un giorno, di poter giocare in Europa. Con questi colori". Infine racconta il rapporto con il padre Andrea, ex giocatore peraltro anche della Fiorentina: "Lui è molto equilibrato: sa spronarmi e al tempo stesso mi aiuta a crescere".