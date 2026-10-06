La sosta un'ulteriore iniezione di fiducia per Njie: Vanoli è pronto a lanciarlo titolare a Genova
Vanoli ha diverse carte da giocarsi sulla corsia mancina in vista della gara di Marassi. La prima scelta dovrebbe essere Njie, pronto a tornare al Viola Park dopo il gol segnato con la Svezia Under 21 contro la Macedonia del Nord. L’obiettivo per il classe 2005 svedese sarà trovare il primo centro con la Fiorentina. In alternativa ci sono Gnonto, elemento sul quale il tecnico punta molto, e Gonçalves, acquistato dallo Sporting come esterno sinistro ma oggi maggiormente impiegato sulla trequarti.
Anche in difesa non mancano le possibilità. Valdepeñas rappresenta l’opzione più offensiva, mentre Viery può garantire maggiore equilibrio grazie alle sue caratteristiche da ex centrale. Il tecnico può inoltre spostare sulla sinistra Joao Mario o Jimenez, arrivato in estate dal Bournemouth. Una varietà di soluzioni che permette alla Fiorentina di cambiare interpretazione della fascia in base alle esigenze della partita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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