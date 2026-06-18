Solomon in stand by. Davanti restano d'attualità Vopato e Laurienté

Solomon in stand by. Davanti restano d'attualità Vopato e LaurientéFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio fa un punto sul calciomercato della Fiorentina. Riguardo agli esterni alti Harrison è ormai il passato e Solomon rischia di diventarlo se Fabio Paratici non riuscirà ad avere uno sconto dal Tottenham rispetto ai 10 milioni che chiedono gli Spurs per il riscatto.

Il reparto offensivo

Tra i profili monitorati per l'attacco rimangono vive le piste Volpato e Lauriente, anche se il Sassuolo chiede tanto (quasi 20 milioni per il primo, 25 per il secondo). 