Valutazioni su Mandragora, c'è il primo sondaggio del Besiktas

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Il Corriere dello Sport - Stadio si occupa del futuro di Rolando Mandragora. La cui permanenza alla Fiorentina - si legge - non è scontata. Il centrocampista classe '97 sta bene a Firenze e aspetta di conoscere i piani del club, che a onor del vero non lo ha (ancora) messo sul mercato. Ma se arriverà un’offerta congrua e ragionevole ci penserà eccome, anche perché la metà campo viola è ingolfata.

Le insidie turche per Rolly

Ultimamente per Mandragora si è fatto avanti il Besiktas di Vincenzo Italiano. Solo una richiesta di informazioni alla Fiorentina. Chissà che nelle prossime settimane i turchi non possano presentare una proposta vera e propria. L'ex Torino ha rinnovato il suo contratto a settembre fino al 2028 con opzione per il 2029. Per ora è un calciatore viola, più avanti si vedrà.