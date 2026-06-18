Ieri vertice per Kean ma anche per Piccoli. E su Fortini c'è il Toro

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Il Corriere Fiorentino scrive dell’incontro che c’è stato ieri tra la società viola e Alessandro Lucci, agente di Moise Kean e pure di Roberto Piccoli, del quale si è parlato a margine dei discorsi sull’ex Juventus. Il destino di Piccoli è legato a quello del compagno di reparto. Ricordiamo che la Fiorentina lo ha prelevato dal Cagliari un anno fa per 25 milioni più 2 di bonus, garantendogli un contratto di 2030.

Il tema dei terzini

Parallelamente la dirigenza viola sta lavorando sui terzini, che sono tutti potenzialmente in uscita (Dodo, Fortini, Gosens). Vanno in questo senso i continui contatto per Norton-Cuffy del Genoa e per Koleosho del Burnley.

Il Torino punta Fortini

Non solo, nella giornata di ieri il Torino ha mosso i primi passi molto concreti per Niccolò Fortini raggiungendo un’intesa di massima col suo agente per il quale, essendo in scadenza tra un anno e non essendoci sviluppi per il rinnovo, sarebbe pronto a mettere sul piatto 5 milioni.