In forte calo la candidatura di Dodo per il Napoli: la situazione

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La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola si sofferma sul futuro di Dodo. Secondo il quotidiano la candidatura del brasiliano per la difesa del Napoli è in calo. In un primo momento sembrava che il classe ’98 potesse fare al caso di Massimiliano Allegri, ma adesso è finito in fondo alla lista degli obiettivi azzurri. Questo perché nel frattempo sono emersi altri profili che possono fare al caso della squadra che allenerà l’ormai ex tecnico del Milan.

Tutti i profili accostati al Napoli

Uno dei quali è Molina dell’Atletico Madrid. Dopodiché il Napoli tiene in caldo tutte le alternative: Khalaili è sempre il preferito, ma non risulta così semplice perché l’Union St Gilloise continua a chiedere 25 milioni di euro. Resta stabile la candidatura di Juanlu Sanchez del Siviglia, mentre intriga molto Norton-Cuffy del Genoa (tra l’altro accettato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane).