Ferrari (Sky): "I Commisso ci mettono in condizione di festeggiare il Centenario al meglio"

vedi letture

A margine della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "È stato un viaggio molto utile, un'esperienza che si ripeterà quando i Commisso non saranno qui e avremo bisogno di parlarci. Fabio (Paratici, ndr) ha avuto modo di conoscere Catherine e Giuseppe che ci hanno accolti con i modi del papà, in maniera incredibile. Siamo tornati carichi, anche di responsabilità. C'è voglia di festeggiare al meglio il Centenario, c'è voglia di fare un bel lavoro e ci hanno messo in condizioni di farlo. Ora sta a noi far funzionare tutto al meglio".

Cos'ha insegnato la stagione passata?

"Che bisogna analizzare sempre tutto con la massima attenzione, e a volte limitarsi nel sognare ed essere più concreti. Che senza unità viene difficile raggiungere risultati. Dalla seconda parte in poi ci ha fatto anche capire che il gruppo unito con il lavoro intenso poi alla fine paga".

Spiega la scelta di Grosso?

"L'impatto con lui è stato positivo, ci siamo già visti e abbiamo chiacchierato un po'. Ha idee molto chiare e tutta una serie di qualità che può raccontare bene Paratici. Ha una carica pazzesca, anche noi lo aspettiamo e lavoreremo insieme per bene".