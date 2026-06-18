Kean e il rebus sulla forma fisica: ecco l'obiettivo che si è posto

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La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sulla condizione atletica di Moise Kean che ha rappresentato un grande punto di domanda fin dal termine della stagione. Le parti si sono lasciate, infatti, con l’interrogativo sulla forma fisica del calciatore, che ha chiuso l’annata senza riuscire a tornare a disposizione per via dei tormenti legati alla tibia, riaffiorati nella seconda parte del campionato ma che lo tormentavano già da diversi anni.

Una questione che lo tormenta da tempo

Un problema cronico che va gestito più che curato, perché è difficile liberarsene - si legge - Il giocatore se lo porta dietro dai tempi della Juventus. In poche parole ogni volta che prende una botta sulla vecchia cicatrice, la parte si infiamma e lo fa tribolare. Motivo per cui il classe 2000 sta seguendo un programma specifico di allenamenti durante le vacanze: l’obiettivo è ripresentarsi in buone condizioni.