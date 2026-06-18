Il caso Antognoni. Frey cercherà di convincerlo, Toni gli dà ragione

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Tuttosport scrive che a Firenze tiene banco il caso-Antognoni: l’ex campione viola, attuale dirigente dell’Under 21, ha ribadito ieri nel corso di un’iniziativa in Regione che non prenderà parte ai festeggiamenti del Centenario del club. "Non c’è sintonia con questa società, 5 anni fa non mi hanno trattato bene e ora ripagano quanto successo allora. Non torno mai indietro nelle mie decisioni, è stato così anche da calciatore. Ho rifiutato Juve, Roma e tante altre squadre. Dovrei accettare questo invito per fare con la mia presenza un favore a questa società?".

Il punto di vista degli ex viola

L’invito è arrivato non per telefono ma via email come gli oltre duemila spediti dalla Fiorentina a tutti gli ex per le celebrazioni al via dal 29 agosto. La società viola tramite Ferrari ha lanciato un messaggio distensivo, Frey proverà a far cambiare idea ad Antognoni mentre Luca Toni gli dà ragione: "Capisco la rabbia di Giancarlo, pure io non sono mai stato cercato dalla Fiorentina, molte società dovrebbero avere più rapporto con chi ha fatto la storia del club". Intanto, come al solito, la città si divide.