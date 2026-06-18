FirenzeViola Le date della nuova stagione: ritiro, Inghilterra e la presentazione di Grosso

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Tutte le date della nuova stagione della Fiorentina: il 7 luglio le visite mediche, il 9 la presentazione di Grosso e poi la tournée in Inghilterra

La Fiorentina dà il via alla nuova stagione. Non solo con le parole di Paratici e Ferrari in conferenza stampa che hanno provato a spiegare un po' gli obiettivi programmatici del club per l'estate, sono emerse anche le date ufficiali dell'estate viola che inizierà di fatto a tutti gli effetti il 7 luglio prossimo prima del ritiro al Viola Park e poi di una mini tournée in Inghilterra. Passando per la presentazione delle maglie e del nuovo allenatore Grosso.

Le date per i calciatori

Il 7 e l'8 luglio le visite mediche per i calciatori convocati nel ritiro al Viola Park da parte dell'allenatore, poi l'inizio della prima fase del ritiro estivo come accaduto anche gli anni scorsi al Viola Park, dove sarà allestito come sempre il Viola Village con giochi e occasioni di incontro con i calciatori. Il ritiro al centro sportivo di Bagno a Ripoli andrà in scena dal 9 al 23 luglio con l'amichevole con la Fiorentina Primavera già fissata per il 19. Dal 24 luglio via alla mini-tourné in Inghilterra, stavolta con Londra come base: nella capitale inglese ci saranno almeno due amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford, il 25 e il 29 luglio oltre a un periodo di allenamenti.

La presentazione di Grosso e delle maglie

Il 9 luglio dovrebbe avvenire la presentazione di Fabio Grosso. A 20 anni esatti dalla vittoria del Mondiale da parte dell'Italia proprio grazie al suo calcio di rigore, il nuovo allenatore spiegherà i perché della scelta di venire a Firenze e quali sono le sue idee per la Fiorentina. Prima di questo, il 6 luglio in un hotel del centro verranno invece presentate le nuove maglie per la stagione 2026/27, targate Joma (QUI la nostra anticipazione).