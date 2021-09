SIMEONE, La prima dal primo non va benissimo

Prima partita con la nuova maglia dell'Hellas Verona ieri sera per Giovanni Simeone e prima partita in chiaro/scuro per il figlio d'arte arrivato dal Cagliari ed ex Fiorentina. Per la Gazzetta la sua prestazione è "buona ma non buonissima" visto che nonostante le occasioni non è riuscito ad andare a segno. Per il Corriere dello Sport spreca una palla importante di testa e "aspetta il suo momento, che però non arriva mai". Per Tuttosport "tocca pochi palloni e soprattutto non concretizza" e poi aggiunge "gli manca il killer instinct". Per TMW non difetta in generosità però spreca e i pericoli creati sono prossimi allo zero. Infine TuttoHellasVerona scrive: "Mostra grande abnegazione e generosità" ma quando ha la palla buona la spedisce fuori.

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

TuttoHellasVerona: 5,5